Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα

Τουλάχιστον δύο τροχαία

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Παρασκευής στον Κηφισό, λόγω τουλάχιστον δυο τροχαίων.

Συγκεκριμένα, τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί να και να καρφωθεί στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα.

Από το ατύχημα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο στο σημείο επικρατεί μεγάλο μποτιλιάρισμα, καθώς υπάρχει εκεί ένας γερανός, που προσπαθεί να μεταφέρει το όχημα.

Σε άλλο περιστατικό, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί ελαφρά.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους της Αττικής

