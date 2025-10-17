Logo Image

Καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες – Δύο νεκροί

Κοινωνία

Καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες – Δύο νεκροί

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSi

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Τροχαιό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, με τη σύγκρουση τριών αυτοκινήτων.

Κατά την σύγκρουση έχασαν την ζωή τους δύο άτομα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που επιχείρησε στο σημείο με 13 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, κατά την σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης τρία άτομα.

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία και έχουν σπεύσει περιπολικά της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου όταν η μηχανή του ενεπλάκη σε τροχαίο με φορτηγό.

