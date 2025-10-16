ΕΟΔΥ: Καλεί σε έγκαιρο εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά της COVID-19

Έκκληση για εμβολιασμό κατά του covid, απευθύνει στις ευάλωτες ομάδες ο ΕΟΔΥ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «αν και για τους περισσότερους η λοίμωξη COVID-19 σήμερα εκδηλώνεται ήπια, ο ιός δεν έχει πάψει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους».

Αν και ο ιός SARS-CoV-2 κυκλοφορεί επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα, η συχνότητά του αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, σημειώνει ο Οργανισμός, τονίζοντας ότι εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Στον ΕΟΔΥ καταγράφονται καθημερινά περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για την χρονική περίοδο 2025/26, σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό SARS-CoV-2 , που πρέπει να εμβολιαστούν είναι:

άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,

6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και

άτομα με ανοσοκαταστολή.

Επιπρόσθετα, ο οργανισμός συνιστά τον εμβολιασμό των εγκύων γυναικών με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου καθώς και των επαγγελματιών υγείας.

Ο εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1.). Ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ JN.1 2024-2025.