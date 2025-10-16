Στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι με… δύναμη από την Μέση Ανατολή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Ουάσιγκτον, την Πέμπτη, για κρίσιμες συνομιλίες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προμήθεια όπλων, ανάμεσά τους και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι πραγματοποιείται σε μια στιγμή αυξανόμενης έντασης, λίγες μόλις ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε πως προσέρχεται στις συνομιλίες με την ελπίδα ότι η πρόσφατη επιτυχία των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και αναμένουμε ότι η δυναμική περιορισμού της τρομοκρατίας και του πολέμου, που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή, θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ.

Already in Washington. Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην αμερικανική πρωτεύουσα θεωρείται καθοριστική για την πορεία της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, καθώς η Ουάσιγκτον επανεξετάζει τον βαθμό εμπλοκής της στη σύγκρουση. Η πιθανή παράδοση των Tomahawk, όπλων με βεληνεκές ικανό να πλήξει στόχους βαθιά εντός ρωσικού εδάφους, θα μπορούσε να αλλάξει τους συσχετισμούς στο πεδίο — αλλά και να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.