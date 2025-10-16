Λάρισα: Χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σε κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική του νοσοκομείου Λάρισας οδήγησε η χορήγηση λάθος φαρμάκου χημειοθεραπεία,ς σε καρκινοπαθή.

Το λάθος διαπιστώθηκε από την ίδια την νοσηλεύτρια, που χορηγούσε το λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποήσε τον θεράποντα ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».