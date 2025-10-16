ΕΛ.ΑΣ.: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας έως το πρωί της Παρασκευής

Απαγορεύεται με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 στην πλατεία Συντάγματος.

Ήταν προγραμματισμένη από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας», με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς.

Με την ίδια απόφαση δεν επιτρέπεται από τις 17:00 σήμερα έως και τις 06:00 αύριο, Παρασκευή, κάθε σχετική δημόσια υπαίθρια συγκέντρωση στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς «από τη διεξαγωγή τους επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».