Τροχαία Αττικής: «Σαφάρι» ελέγχων για «γκάζια»

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής οργανώθηκε το τελευταίο τριήμερο από την τοπική Διεύθυνση Τροχαίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.

Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πλήθος ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.