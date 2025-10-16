Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για περιστατικό μπούλινγκ εις βάρος 11χρονου σε σχολείο

Νέα υπόθεση μπουλινγκ με θύμα 11χρονο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας μετά το τέλος του πρώτου διαλείμματος, όταν ο 11χρονος μπήκε στη σειρά για να μπει στην τάξη του, σε Δημοτικό σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί δύο παιδιά τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον έριξαν κάτω.

Το παιδί αργότερα πήγε στο νοσοκομείο, ενώ χθες πέρασε και από ιατροδικαστική εξέταση. Είχε μώλωπες στο κεφάλι και χτυπήματα στο στέρνο.

Στην υπόθεση παρενέβη χθες ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο οποίος αφενός καθησύχασε τη μητέρα ότι το περιστατικό θα ελεγχθεί και αφετέρου προχώρησε σε ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθεί αν τυχόν υπάρχουν ευθύνες στη διευθύντρια ή στους δασκάλους του συγκεκριμένου σχολείου.

Το παιδί ως σήμερα αρνείται να πάει στο σχολείο, και η μητέρα αύριο πρόκειται να καταθέσει μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ