Logo Image

Ισόβια κάθειρξη κι επιπλέον 5 χρόνια για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Κοινωνία

Ισόβια κάθειρξη κι επιπλέον 5 χρόνια για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik/EUROKINISSI)

Υπέρ της ενοχής του κατηγορούμενου τάχτηκε και η εισαγγελέας της έδρας

Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης κι επιπλέον πέντε ετών καταδικάστηκε ο 50χρονος οικοδόμος,  ο οποίος δολοφόνησε με περισσότερες από 10  μαχαιριές την πρώην σύζυγό του στο Μενίδι στις 16 Μαΐου 2024.

«Ήταν κτητικός»

Υπέρ της ενοχής του κατηγορούμενου τάχτηκε και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία εμφανίστηκε απόλυτη ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν κτητικός και επιθετικός, ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε το έγκλημα και πως είχε στήσει ενέδρα στην πρώην σύζυγό του  για να τη σκοτώσει.

«Παντρεύτηκαν όταν η θανούσα ήταν πολύ νέα και ο κατηγορούμενος άρχισε να δείχνει κτητική συμπεριφορά απέναντί της, να την υποβάλει σε χειροδικίες, ήταν επιθετικός» ανέφερε και πρόσθεσε: «Ως προς τον καταλογισμό, είχε γίνει ανθεκτικός στο αλκοόλ και δεν τον επηρέασε σε βαθμό να μην έχει καταλογισμό».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube