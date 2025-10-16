Ισόβια κάθειρξη κι επιπλέον 5 χρόνια για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης κι επιπλέον πέντε ετών καταδικάστηκε ο 50χρονος οικοδόμος, ο οποίος δολοφόνησε με περισσότερες από 10 μαχαιριές την πρώην σύζυγό του στο Μενίδι στις 16 Μαΐου 2024.

«Ήταν κτητικός»

Υπέρ της ενοχής του κατηγορούμενου τάχτηκε και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία εμφανίστηκε απόλυτη ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν κτητικός και επιθετικός, ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε το έγκλημα και πως είχε στήσει ενέδρα στην πρώην σύζυγό του για να τη σκοτώσει.

«Παντρεύτηκαν όταν η θανούσα ήταν πολύ νέα και ο κατηγορούμενος άρχισε να δείχνει κτητική συμπεριφορά απέναντί της, να την υποβάλει σε χειροδικίες, ήταν επιθετικός» ανέφερε και πρόσθεσε: «Ως προς τον καταλογισμό, είχε γίνει ανθεκτικός στο αλκοόλ και δεν τον επηρέασε σε βαθμό να μην έχει καταλογισμό».