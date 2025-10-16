Logo Image

Θεσσαλονίκη: Και 2ο περιστατικό καταγραφής βίντεο σε δικαστική αίθουσα

Το δικαστήριο ζήτησε την κράτηση μίας γυναίκας που ήταν μάρτυρας σε δίκη και η οποία κατελήφθη από την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων να βιντεοσκοπεί παράνομα τη διαδικασία

Δεύτερο περιστατικό παράνομης λήψη φωτογραφίας ή βιντεοσκόπηση με κινητό τηλέφωνο εντός δικαστικής αίθουσας, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγες ώρες.

Το δικαστήριο ζήτησε την κράτηση μίας γυναίκας που ήταν μάρτυρας σε δίκη και η οποία κατελήφθη από την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων να βιντεοσκοπεί παράνομα τη διαδικασία.

Συνελήφθη ένορκος

Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενόρκου, ο οποίος νωρίτερα τράβηξε φωτογραφία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, την ώρα που γινόταν η κλήρωση για τη συγκρότηση της σύνθεσης του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

