Θεσσαλονίκη: Και 2ο περιστατικό καταγραφής βίντεο σε δικαστική αίθουσα

Δεύτερο περιστατικό παράνομης λήψη φωτογραφίας ή βιντεοσκόπηση με κινητό τηλέφωνο εντός δικαστικής αίθουσας, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγες ώρες.

Το δικαστήριο ζήτησε την κράτηση μίας γυναίκας που ήταν μάρτυρας σε δίκη και η οποία κατελήφθη από την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων να βιντεοσκοπεί παράνομα τη διαδικασία.

Συνελήφθη ένορκος

Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενόρκου, ο οποίος νωρίτερα τράβηξε φωτογραφία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, την ώρα που γινόταν η κλήρωση για τη συγκρότηση της σύνθεσης του δικαστηρίου.

