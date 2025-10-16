Τραγωδία στην Ευρυτανία: Όχημα έπεσε σε γκρεμό – Νεκρός 75χρονος

Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε σε γκρεμό στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, σήμερα Πέμπτη το πρωί.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα.

Ο δεύτερος επιβάτης, αν και τραυματίστηκε, κατόρθωσε να βγει από το όχημα και να ανέβει στον δρόμο, καλώντας σε βοήθεια.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του τροχαίου

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έφυγε σε γκρεμό υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες.

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα πήγαιναν για κυνήγι στην περιοχή.