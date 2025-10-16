Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένορκος που τράβηξε φωτογραφία μέσα σε δικαστική αίθουσα

Στη σύλληψη ενός ενόρκου προχώρησαν οι αρχές, με την κατηγορία ότι τράβηξε φωτογραφία μέσα σε αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης των ενόρκων για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου.

Ο ένορκος που καθόταν στο ακροατήριο έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προέβη στη λήψη φωτογραφίας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ζητήθηκε να ελεγχθεί το τηλέφωνο

Η ενέργεια έγινε αντιληπτή από την έδρα και ζητήθηκε από αστυνομικό να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο.

Αφού επιβεβαιώθηκε η λήψη, ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ