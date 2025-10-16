Αυτή είναι η 37χρονη που έκλεβε αλυσίδες λαιμού με …αγκαλιές

Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Πέμπτη από τη ΓΑΔΑ, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 37χρονης, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές – αφαιρούσε αλυσίδες λαιμού από ηλικιωμένα άτομα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Συνελήφθη, όπως και 48χρονος, στις 18 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 μέλη, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της οργάνωσης με άλλους με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, της διακεκριμένης κλοπής από δράστες που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της ληστείας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από την εν λόγω κατηγορουμένη, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.