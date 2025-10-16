Κιλκίς: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της φονικής συμπλοκής – Αναζητείται 26χρονος με δράση στη διακίνηση μεταναστών

Την εξιχνίαση της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες το βράδυ, έξω από ξενοδοχείο σε περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς, με θύμα 35χρονο από τη Σιέρα Λεόνε, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου. Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Αναζητείται 26χρονος

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 26χρονος Πακιστανός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία.

Όπως έγινε γνωστό, εναντίον του 26χρονου αλλοδαπού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Το κίνητρο

Τα κίνητρα της δολοφονίας πιθανολογείται, κατά το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι συνδέονται με τη δράση του 26χρονου στη διακίνηση μεταναστών και το σενάριο που εξετάζεται είναι η αθέτηση υπόσχεσης προς τον 35χρονο για την μεταφορά του. Για το λόγο αυτό φέρεται να ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες, έξω από ξενοδοχείο, με τον Πακιστανό να πυροβολεί το θύμα τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.ά.

Η σορός του 35χρονου αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή στο πλαίσιο νεκροψίας – νεκροτομής που παραγγέλθηκε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία που έγινε σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού χθες (15 Οκτωβρίου 2025) το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 26χρονος αλλοδαπός χθες το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, πυροβόλησε τον 35χρονο αλλοδαπό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στον χώρο μετέβη αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς για την εγκληματολογική διερεύνηση του τόπου του συμβάντος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κάλυκες, 1 κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.α.

Στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού.

Επίσης σε βάρος του 26χρονου αλλοδαπού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Κιλκίς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.