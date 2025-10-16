Logo Image

Σε κρίσιμη κατάσταση η τρίχρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Κοινωνία

Σε κρίσιμη κατάσταση η τρίχρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα- Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να σωθεί

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, που βρέθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας σε ξενοδοχείο της Ρόδου, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Η τρίχρονη υπέστη ανακοπή, ωστόσο έγιναν επιτυχώς προσπάθειες να ανακτήσει καρδιακό παλμό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Στην πορεία ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα, ενώ κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στην ελίτ της Ευρώπης μια «ελληνική» πεντάδα ποδοσφαιριστών

Στην ελίτ της Ευρώπης μια «ελληνική» πεντάδα ποδοσφαιριστών

Μάλιστα ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το παιδί φέρεται να έμεινε για αρκετή ώρα στον πάτο της πισίνας, καθώς αυτό προέκυπτε από την εικόνα του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube