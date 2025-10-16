Σε κρίσιμη κατάσταση η τρίχρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία, που βρέθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας σε ξενοδοχείο της Ρόδου, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Η τρίχρονη υπέστη ανακοπή, ωστόσο έγιναν επιτυχώς προσπάθειες να ανακτήσει καρδιακό παλμό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Στην πορεία ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα, ενώ κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».

Μάλιστα ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το παιδί φέρεται να έμεινε για αρκετή ώρα στον πάτο της πισίνας, καθώς αυτό προέκυπτε από την εικόνα του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο της Ρόδου.