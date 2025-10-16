Logo Image

Κιλκίς: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της φονικής συμπλοκής – 35χρονος από τη Σιέρα Λεόνε έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου που φέρεται να είναι αλλοδαπός

Ένας 35χρονος από τη Σιέρα Λεόνε είναι το θύμα της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες το βράδυ, έξω από ξενοδοχείο σε περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου που φέρεται να είναι αλλοδαπός. Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε τον θάνατο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.

