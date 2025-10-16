Oδηγός ΙΧ «καρφώθηκε» στη βιτρίνα των ΕΛΤΑ στην Κηφισίας (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν ένα ΙΧ έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:00 όταν ο νεαρός οδηγός που επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη βιτρίνα του καταστήματος.

Αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν φθορές στην πρόσοψη των ΕΛΤΑ αλλά ο νεαρός οδηγός, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Διαβάστε ακόμα:

