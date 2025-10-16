Θανατηφόρο τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας με νεκρό 40χρονο – Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 40χρονος άνδρας να χάνει την ζωή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Σεμιτέλου όταν ένα φορτηγο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Κατά την σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα ο 40χρονος δικυκλιστής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομοί της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 40χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.