Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού – Χύθηκαν λάδια από λεωφορείο

Κοινωνία

(EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Πολύ δύσκολο και το σημερινό πρωινό

Αντιμέτωποι με τεράστια ταλαιπωρία βρίσκονται οι οδηγοί στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς χύθηκαν λάδια από λεωφορείο το οποίο και ακινητοποιήθηκε.

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Κηφισιά και φτάνει έως του Ρέντη.

Στην άνοδο, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γνωστό σημείο από Αιγάλεω έως Μεταμόρφωση.

Σοβαρά προβλήματα επίσης στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων τόσο προς όσο και από την Αθήνα, τον Καρέα προς Κατεχάκη.

Τα 30′ φτάνουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης εδώ

