Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Την Κυριακή απολογούνται οι 22χρονοι – Τα κενά στην υπόθεση

Στην Καλαμάτα έχουν μεταχθεί από χθες οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, στις 5 Οκτωβρίου.
Χθες το απόγευμα βρέθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, όπου άκουσαν τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, και στη συνέχεια πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας, από την οποία ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι ο πρώτος και στις 14:00 το μεσημέρι ο δεύτερος.
Οι δύο νέοι φαίνεται πως αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλη. Ο φερόμενος ως εκτελεστής, ο οποίος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες, κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας (για την πρότερη επίθεση), καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο φερόμενος συνεργός του κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και ηθική αυτουργία σε σειρά πράξεων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση- τετελεσμένη, σε απόπειρα και κατά συρροήν- αλλά και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος συνεργός εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό στην υπόθεση. Ο 22χρονος αρνείται ότι μπήκε στο κάμπινγκ ενώ ανάμεσα σε όσα έχει υποστηρίξει είναι ότι επέστρεψε μόνος, κολυμπώνας, από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα, μια απόσταση πάνω από 60 χιλιόμετρα και γύρισε με ΚΤΕΛ ύστερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, που ρωτήθηκε σχετικά, ο 22χρονος έχει περάσει από τις ειδικές δυνάμεις και είχε τη φυσική ικανότητα να το επιχειρήσει.
Αυτό το στοιχεία θεωρείται ένα από τα θολά σημεία της υπόθεσης.
Έτσι, αδιευκρίνιστα παραμένουν:
- Το κίνητρο των δραστών. Και ο λόγος που στοχοποιήθηκε ο επιστάτης. Στην κατάθεση του φερόμενου ως συνεργού οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει αντιφάσεις ως προς τον λόγο που βρέθηκε στη Φοινικούντα και τον τρόπο διαφυγής του από την περιοχή.
- Ο ρόλος των δύο δραστών στην διπλή δολοφονία. Ο 22χρονος που φέρεται να γνώριζε τα θύματα αλλά και να είχε κίνητρο, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος δεν μπήκε στον χώρο του κάμπινγκ αλλά ο έτερος 22χρονος, τον οποίο κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό του φονικού, με τον ανιψιό του θύματος και αυτόπτη μάρτυρα να τον αναγνωρίζει επίσης.
- Η γνώση των δραστών από όπλα. Ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, που είναι ο οδηγός ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα, φέρεται να μην έχει καθόλου γνώσεις από όπλα, ενώ δεν έχει πάει καν στρατό ακόμη. Αντιθέτως, ο 22χρονος συνοδηγός όχι μόνο είχε υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό, αλλά είχε προσπαθήσει να ενταχθεί ακόμα και στην αφρόκρεμα των ενόπλων Δυνάμεων, τα ΟΥΚ.
- Η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων και το τηλεφώνημα πριν το φονικό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν κάποιες επισυνδέσεις που έχουν γίνει το επίμαχο χρονικό διάστημα, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία, και αναμένονται τα αποτέλεσμα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για την αξιοποίησή τους στην αστυνομική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης και άλλων συνεργών που βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν από την περιοχή. Κατά τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, στο μικροσπόπιο μπαίνει επίσης η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ προκειμένου να διαλευκανθεί αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση που λειτούργησε ως ηθικός αυτουργός.