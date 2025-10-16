Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Την Κυριακή απολογούνται οι 22χρονοι – Τα κενά στην υπόθεση

Στην Καλαμάτα έχουν μεταχθεί από χθες οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, στις 5 Οκτωβρίου.

Χθες το απόγευμα βρέθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, όπου άκουσαν τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, και στη συνέχεια πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας, από την οποία ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι ο πρώτος και στις 14:00 το μεσημέρι ο δεύτερος.

Οι δύο νέοι φαίνεται πως αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλη. Ο φερόμενος ως εκτελεστής, ο οποίος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες, κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας (για την πρότερη επίθεση), καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο φερόμενος συνεργός του κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και ηθική αυτουργία σε σειρά πράξεων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση- τετελεσμένη, σε απόπειρα και κατά συρροήν- αλλά και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος συνεργός εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό στην υπόθεση. Ο 22χρονος αρνείται ότι μπήκε στο κάμπινγκ ενώ ανάμεσα σε όσα έχει υποστηρίξει είναι ότι επέστρεψε μόνος, κολυμπώνας, από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα, μια απόσταση πάνω από 60 χιλιόμετρα και γύρισε με ΚΤΕΛ ύστερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, που ρωτήθηκε σχετικά, ο 22χρονος έχει περάσει από τις ειδικές δυνάμεις και είχε τη φυσική ικανότητα να το επιχειρήσει.

Αυτό το στοιχεία θεωρείται ένα από τα θολά σημεία της υπόθεσης.

Έτσι, αδιευκρίνιστα παραμένουν: