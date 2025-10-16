Logo Image

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 16 Οκτωβρίου

Nikos Libertas / SOOC

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία, ποιοι έχουν τη γιορτή τους

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου, Μάρτυρα επί τω Σταυρώ του Κυρίου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Όσιος Μαλός
  • Ο Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, Νεομάρτυρας και Παιδομάρτυρας
  • Ο Άγιος Γάλλος ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Λογγίνος υπήρξε ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που φρουρούσε τον τόπο της Σταύρωσης του Χριστού. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ήταν εκείνος που ομολόγησε πρώτος την θεότητα του Ιησού λέγοντας: «Αληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος». Συγκλονισμένος από το γεγονός, πίστεψε στον Χριστό, βαπτίστηκε και αφιερώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αργότερα συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε από τους ειδωλολάτρες, μαζί με δύο στρατιώτες που συμμερίζονταν την πίστη του.

Ο Όσιος Μαλός ασκήτεψε με αυστηρότητα, αφιερωμένος στη νηστεία και την προσευχή, και τιμάται για την πνευματική του καθαρότητα.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, νεαρός από την Πελοπόννησο, μαρτύρησε σε παιδική ηλικία κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, υπερασπιζόμενος με γενναιότητα την πίστη του στον Χριστό.

Ο Άγιος Γάλλος, μοναχός και θαυματουργός, έζησε τον 7ο αιώνα στην Ελβετία και υπήρξε μαθητής του Αγίου Κολουμβάνου. Ίδρυσε τη Μονή του Αγίου Γάλλου, που έμελλε να γίνει σπουδαίο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

  • Γάλλος, Γαλλία
  • Λογγίνος
  • Μαλός, Μαλέα

