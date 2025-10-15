Νένα Χρονοπούλου για την εγκατάλειψη του αυτιστικού 17χρονου: Αν το κράτος δεν αφυπνισθεί, θα βλέπουμε παιδιά στα παγκάκια

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις το πρωτοφανές περιστατικό της εγκατάλειψης ενός αυτιστικού παιδιού από τους γονείς του σε κέντρο φροντίδας στην Πάτρα.

Η ηθοποιός Νένα Χρονοπούλου, μητέρα παιδιού ΑμεΑ η ίδια και με συνεπή δημόσιο λόγο για τέτοια ζητήματα επί σειρά ετών, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ανέφερε:

«Δυστυχώς υπάρχουν και πολύ πιο σοβαρές καταστάσεις. Πρέπει να αυστηροποιηθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχουν ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν το κράτος δεν φτιάξει δομές σοβαρές και σωστές, σε λίγα χρόνια επειδή τα παιδιά ΑΜΕΑ είναι πάρα πολλά, θα φτάσουμε να βλέπουμε παιδιά στα παγκάκια.

Θα πεθαίνουν οι γονείς μέσα στα σπίτια και αν τα παιδιά καταφέρνουν και βγαίνουν έξω από τα σπίτια, θα τα βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει το κράτος να αφυπνιστεί και να καταλάβει ότι δεν γίνεται ούτε τον γονέα να αφήνεις έτσι».

Επιπλέον σε άρθρο της (στην Εσπρέσο) σημειώνει:

«Η λέξη γονέας δεν έχει διαχωριστική γραμμή σε γονέας παιδιού με αναπηρία ή γονέας τυπικού παιδιού. Δυστυχώς για τα παιδιά που ζουν με γονείς που δεν έχουν αγαπήσει τον ρόλο τους στην Ελλάδα το 2025, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που πολύ κακώς τους ονομάζουμε γονείς, γιατί απλά έφεραν ένα παιδί στη ζωή».

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται η κ. Χρονοπούλου γνωστοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο πατέρας 17χρονου παιδιού προσήλθε μαζί με τον γιο μαζί του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην Πάτρα, προκειμένου το παιδί να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το πέρας του προγράμματος και ενώ οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.