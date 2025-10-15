Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 57χρονος που προσπάθησε να γνωρίσει σε ανήλικη φίλη της κόρης του άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

Με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ένας 57χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή, αφού κρίθηκε ένοχος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, φίλης της κόρης του.

Η υπόθεση είχε εκδικαστεί ήδη σε πρώτο βαθμό, όταν ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών χωρίς αναστολή ή μετατροπή. Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, οι δικαστές επικύρωσαν την πρωτόδικη απόφαση, με αποτέλεσμα πλέον η ποινή να είναι εκτελεστή και ο καταδικασθείς να πρέπει να εισαχθεί στη φυλακή.

Το περιστατικό

Το συμβάν σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 σε περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 57χρονος κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο την ανήλικη, κάτω των 15 ετών, και της πρότεινε να γνωρίσει έναν φίλο του, μεγαλύτερο κατά 19 χρόνια, περιγράφοντάς τον ως «όμορφο και καλό παιδί». Επιπλέον, την ρώτησε αν την ενοχλεί το γεγονός ότι καπνίζει και ανέφερε ότι θα μπορούσε να τον γνωρίσει μέσω Facebook.

Η κοπέλα μοιράστηκε το τηλεφώνημα με τον πατέρα της, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Από την έρευνα προέκυψε ότι η παθούσα είχε σχέσεις φιλίας με την κόρη του κατηγορουμένου και επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους τα καλοκαίρια.

Στην απολογία του, ο 57χρονος χαρακτήρισε την πράξη του «αστείο και αποτέλεσμα ανωριμότητας», ζήτησε συγγνώμη και επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα ως εξήγηση για τη συμπεριφορά του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ