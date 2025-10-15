Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: «Δεν είδαμε καμία μείωση τιμών σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Μας είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτε»

«Εκείνο το οποίο γνωρίζαμε στις προηγούμενες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, είναι το ποιοι ήταν οι κωδικοί των προϊόντων. Σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, αυτό δεν το γνωρίζουμε» ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΣΕΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, σχετικά με την μείωση τιμών, μεσοσταθμικά κατά 8%, σε 2.180 προϊόντα, που αναμένεται να διαρκέσει από σήμερα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών.

Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισκεφθήκαμε τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ από τις 8 το πρωί που άνοιξαν μέχρι τώρα. Αυτό το οποίο ακούσαμε από τους υπαλλήλους αλλά και από τους προϊσταμένους διευθυντές των σούπερ μάρκετ, όταν τους ρωτήσαμε το πού είναι αυτά τα προϊόντα για να πάμε να δούμε ποιες είναι οι μειώσεις, είναι “ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο (…)”» είπε ο κ. Ραυτόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

«Τις ίδιες τιμές που είχε χθες, τις ίδιες τιμές έχει σήμερα»

Και συμπλήρωσε: «Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε backup από τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες βδομάδες και τους προηγούμενους μήνες. Για παράδειγμα μια κατηγορία που έχει ζυμαρικά: Τις ίδιες τιμές που είχε χθες, τις ίδιες τιμές έχει σήμερα, μετά την ανακοίνωση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Για παράδειγμα, σας λέω, έχουμε 2.180 προϊόντα που ανακοινώθηκαν από αυτή την πρωτοβουλία, εκ των οποίων τα 1356 προϊόντα, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα 824, είναι κωδικοί επώνυμοι (…). Θα πρέπει να εξειδικευθεί, το 64,56% των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, σε ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ απευθύνονται. Το ποια είναι δηλαδή, τα προϊόντα (…). Εάν γνωρίζαμε ποιοι είναι οι κωδικοί των προϊόντων των ιδιωτικής ετικέτας, κωδικούς, σε ποιες αλυσίδες απευθύνονται, θα μπορούσαμε να κάνουμε και σύγκριση τιμών, αυτές τις τιμές στα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας που είχαν χθες ή την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με αυτές τις τιμές που λένε ότι μείωσαν σήμερα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι εχθές τουλάχιστον μας έλεγε και (διαψεύστε με αν κάνω λάθος) ότι οι μειώσεις των κωδικών των τιμών θα είναι από 5% και πάνω. Εδώ λοιπόν, βλέπω μειώσεις 2% με 3% σε πολλά προϊόντα».

Ο κ. Ραυτόπουλος επεσήμανε ακόμη: «Εκείνο το οποίο έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα (τα δύο τελευταία χρόνια) είναι ότι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξηθεί περισσότερο από τα προϊόντα τα επώνυμα. Γιατί; Διότι, ήταν πολύ χαμηλή η τιμή τους».