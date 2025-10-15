Ανήλικοι λήστευαν περίπτερα στην Αττική

Δίδυμο ανηλίκων που διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με εγκληματική ομάδα που ληστεύει περίπτερα, άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν βραδινές και πρωινές ώρες της 12ης και 13ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, αντίστοιχα, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών.

Λίγο πριν τη σύλληψή του, ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε διαπράξει 2 ληστείες σε περίπτερα στις περιοχές της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης.

Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι φορούσε ρουχισμό που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη και άλλων ληστειών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των 242 ευρώ που μόλις είχε αφαιρέσει.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με σκοπό την τέλεση ληστειών.

Στην πράξη, κινούμενοι με όχημα, κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα περίπτερα-στόχους τους, ο ένας εξ αυτών, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, τη στιγμή που ο συνεργός του κατόπτευε το χώρο έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβησαν σε 3 ληστείες το ίδιο βράδυ, ενώ ακόμα λήστεψαν δεύτερη φορά το ίδιο περίπτερο σε διάστημα λίγων ημερών.

Από την έρευνα στις οικίες οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη των ληστειών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί άλλες 7 περιπτώσεις ληστειών σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.