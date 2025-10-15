Logo Image

Euranet Plus: Ρωσία, Κίνα και Ιράν οι «ενορχηστρωτές» του υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης

Τι αναφέρει η έκθεση του Euranet Plus

Μια πρόσφατη ανάλυση του δικτύου μέσων ενημέρωσης Euranet Plus εντοπίζει τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ως τις κύριες πηγές διασποράς παραπληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη πίεση από ξένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες γίνονται συνεχώς πιο σύνθετες και δύσκολα εντοπίσιμες.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τις υβριδικές της επιθέσεις κατά της Ευρώπης, συνδυάζοντας κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και μυστικές επιχειρήσεις με συστήματα παραπληροφόρησης, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο μέτωπο προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και θεσμούς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

