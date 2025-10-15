Κέντρο Αθήνας: Διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη

Ένας 38χρονος αλλοδαπός συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ο 38χρονος εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία, την κατοχή και το όχημα του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

118- νάιλον συσκευασίες με 184,2 γραμμ. κοκαΐνης

24,1 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

12.580 ευρώ

3 κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, στο εσωτερικό κρύπτης στο ταμπλό αυτοκινήτου του 38χρονου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα το χρηματικό ποσό των 9.750 ευρώ και 114 νάιλον συσκευασίες με 64,5 γραμμ. κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.