Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου διέκοψε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας την εκδίκαση της υπόθεσης των βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών , κατόπιν σχετικού αιτήματος των συγγενών.

Οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο κάθονται δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar, η οποία είχε την ευθύνη για το σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν εμπλακεί στην υπεξαγωγή και εξαφάνιση του υλικού που καταγράφει τη φόρτωση του εμπορικού συρμού που συγκρούστηκε στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Συγκεκριμένα, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων, ενώ το στέλεχος της Interstar για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Στο δικαστήριο παρέστη από το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, εκπροσωπώντας τις στην ακροαματική διαδικασία.

Στις 23 Μαρτίου η εκδίκαση της κύριας υπόθεσης

Η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Εκεί, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι — από τους 43 αρχικά εμπλεκόμενους — όλοι μη πολιτικά πρόσωπα.

Πρώτος στη λίστα των κατηγορουμένων είναι ο 60χρονος σταθμάρχης της Λάρισας, ο οποίος τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 κατεύθυνε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί του δικάζονται δύο ακόμη σταθμάρχες, που φέρονται να έφυγαν πρόωρα από τη βάρδιά τους, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ.

Από τους 36, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα — συγκεκριμένα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο, πράξη που προκάλεσε πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, καθώς και σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Οι ίδιοι κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, τελεσθείσες κατά συρροή.

Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα διώκονται μόνο για πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και η παράβαση καθήκοντος, που βαραίνει δύο στελέχη της Hellenic Train και ένα μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

Η διαδικασία αναμένεται χρονοβόρα και περίπλοκη, καθώς η δικογραφία είναι εκτενής και περιλαμβάνει πολλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες.

Για τις οικογένειες των θυμάτων, η δίκη αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στην αναζήτηση δικαιοσύνης και στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες στον συνεδριακό χώρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα διεξαχθεί η δίκη. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, 600 τετραγωνικών μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως 60 κατηγορούμενους και περίπου 250 δικηγόρους, ενώ θα υπάρχουν θέσεις για δημοσιογράφους και ξεχωριστή αίθουσα για το κοινό, με ζωντανή μετάδοση της διαδικασίας.

