«Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους»: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους – Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», μια πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η επιμόρφωση αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 33 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και της διασποράς, μεταξύ άλλων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καστοριά, τη Λάρισα, την Πάτρα, τα Χανιά και την Κωνσταντινούπολη. Στόχος είναι η καλλιέργεια του ειδησεογραφικού γραμματισμού, της κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας στους μαθητές.

Την έναρξη της επιμόρφωσης χαιρέτισαν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που υπογράμμισαν τη σημασία του προγράμματος εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση της νέας γενιάς απέναντι στην παραπληροφόρηση και τις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η επιμόρφωση θα έχει διάρκεια ενός μήνα και από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή στις σχολικές τάξεις.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς, σημείωσε: «Με το πρόγραμμα “Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους” κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να ενισχύσουμε τη σκέψη, την υπευθυνότητα και τη δημοκρατική παιδεία των μαθητών μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία παράγεται και διαδίδεται με απίστευτη ταχύτητα και πολυπλοκότητα. Γι’ αυτό, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να προσεγγίζουμε κριτικά όσα ακούμε και διαβάζουμε, να μπορούμε να διακρίνουμε το ψευδές από το αληθινό, το κατασκευασμένο από το τεκμηριωμένο, ώστε να προστατεύουμε την ελευθερία, τον διάλογο, τη δημοκρατία μας. Ο γραμματισμός στα μέσα και στην πληροφορία είναι η ουσιαστική απάντηση σε αυτή την πρόκληση. Δίνει στα παιδιά μας τα εργαλεία να σκέφτονται, να αξιολογούν και να δημιουργούν υπεύθυνα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην επιμόρφωση και γίνονται φορείς της αλλαγής. Με τη δική σας γνώση, έμπνευση και καθοδήγηση, οι μαθητές μας μαθαίνουν να στέκονται με κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση απέναντι στον κόσμο της πληροφορίας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε: «Η παραπληροφόρηση, τα fake news, οι “μισές αλήθειες” που πολλές φορές επισκιάζουν τις αληθινές ειδήσεις στον δημόσιο διάλογο δεν είναι ένα απλό πρόβλημα. Είναι μια κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει.

Στόχος του προγράμματος “Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους – Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες” είναι, με την πολύτιμη βοήθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των δημοσιογράφων, οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν το σχόλιο από την είδηση, την αλήθεια από το ψέμα.

Τα παιδιά μας, άλλωστε, είναι το μέλλον, οι πολίτες τού σήμερα και του αύριο που θα διαμορφώσουν την κοινωνία, θα απαιτήσουν περισσότερα, θα ψάξουν, θα αναρωτηθούν, θα επιβραβεύσουν, θα απορρίψουν.

Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν με καθαρά μάτια, έχοντας εξοπλιστεί με όλα τα εφόδια που θα ενισχύσουν την κριτική σκέψη τους ήδη από το δεύτερο σπίτι τους, που είναι το σχολείο, χάρη στην συμβολή όλων σας».