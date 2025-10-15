Φυλακές Μαλανδρίνου: 60χρονος βαρυποινίτης πήρε άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ – Θεωρείται δραπέτης

Άδεια διάρκειας επτά ημερών είχε λάβει από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των φυλακών Μαλανδρίνου ένας 60χρονος κρατούμενος, ο οποίος όφειλε να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα το μεσημέρι της Δευτέρας, πράγμα που όμως δεν έκανε ποτέ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής απομάκρυνσής του από τη φυλακή, ο άνδρας ήταν υποχρεωμένος να παρουσιάζεται καθημερινά στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, το οποίο είχε δηλώσει ως τόπο παραμονής του. Ωστόσο, το τελευταίο μεσημέρι της άδειάς του δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί δραπέτης και να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Δεύτερο περιστατικό με τον ίδιο κρατούμενο

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος κρατούμενος παραβιάζει τους όρους άδειας. Το καλοκαίρι του 2022, όταν εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Τρίπολης, είχε και τότε λάβει άδεια εξόδου, αλλά δεν επέστρεψε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί αργότερα από άνδρες της Ασφάλειας Τρίπολης.

Βαρύτατα αδικήματα στο ιστορικό του

Ο 60χρονος εκτίει ποινή δις ισόβιας κάθειρξης για βαρύτατα αδικήματα, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία, βιασμό, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι πρόκειται για Έλληνα βαρυποινίτη, γνωστό στις αρχές, καθώς είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέγερση των φυλακών Κορυδαλλού το 1995. Τότε είχε κατηγορηθεί, μαζί με άλλους συγκρατουμένους του, για τον άγριο φόνο και βιασμό ενός 27χρονου κρατουμένου.