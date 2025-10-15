Κόντρα για το Γηροκομείο Αθηνών και την στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Διαψεύδουν πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τους ισχυρισμούς του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την εξέλιξη του προγράμματος Κοινωνικής Στέγασης στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως δήλωσε σήμερα, σε πρωινή εκπομπή, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το σχετικό πρόγραμμα έχει «βαλτώσει» από τον Δήμο Αθηναίων σε σχέση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τον κ. Δούκα να απαντά ότι αυτό δεν ισχύει καθώς «το υπουργείο απορρίπτει τις επανειλημμένες προτάσεις του Δήμου να επιτραπεί η αξιοποίηση όχι μόνο δημοτικών κτιρίων, αλλά και ακινήτων που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα».

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι «το πρόγραμμα της Κοινωνικής Στέγασης ευάλωτων ομάδων σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΤΑΑ με προϋπολογισμό 1.324.700 ευρώ και φορείς υλοποίησης τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως τους μεγαλύτερους αστικούς Δήμους της χώρας που αντιμετωπίζουν και τις μεγαλύτερες στεγαστικές πιέσεις.

Σημειώνεται δε ότι «η αρχική πρόταση όπως εντάχθηκε προέβλεπε την ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων – 70 στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Τα διαμερίσματα αυτά μπορούσαν είτε να είναι ιδιωτικά είτε να ανήκουν στο Δημόσιο ή τους Δήμους».

«Ποτέ δεν ζητήθηκε»

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, «η Αθήνα ουδέποτε ζήτησε να αλλάξει τα επιλέξιμα ιδιωτικά ακίνητα που αρχικά αιτήθηκε και να τα μετατρέψει σε δημόσια ή δημοτικά».

Σύμφωνα με την προπαρασκευαστική διαβούλευση με τους φορείς υλοποίησης, η Αθήνα πρότεινε να πάει σε πρόσκληση προς ιδιώτες ώστε να φέρουν ιδιωτικά διαμερίσματα για αξιοποίηση ενώ η Θεσσαλονίκη πρότεινε την αξιοποίηση δημοτικών διαμερισμάτων ή διαμερισμάτων δημόσιων φορέων.

Το πρόγραμμα ήταν ανοιχτό σε όλα τα πιθανά ιδιοκτησιακά καθεστώτα των διαμερισμάτων. Οι δύο Δήμοι πήραν διαφορετικές αποφάσεις και εντάχθηκαν στο έργο του ΥΚΟΙΣΟ. Έτσι έχει ενταχθεί ως δομή το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπροσθέτως, όπως τονίζουν από το υπουργείο, «το μοντέλο αυτό του Δήμου της Αθήνας δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και γι’ αυτό, δυστυχώς, έγινε δραματική μείωση του αριθμού των διαμερισμάτων από 70 σε 10, ενώ αντίθετα η επιτυχής έκβαση του έργου στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στην αύξηση των διαμερισμάτων από 30 σε 40».

Το ζήτημα με το Γηροκομείο Αθηνών

Η κυρία Μιχαηλίδου, μιλώντας το πρωί στον τ/σ Mega, υπενθύμισε ότι το Γηροκομείο Αθηνών ουδέποτε ανήκε στον Δήμο και η ακίνητη περιουσία του τελούσε πάντα υπό την εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τόνισε δε με νόημα ότι «το 2023 μεταφέρθηκε για δύο χρόνια η προσωρινή εποπτεία στον Δήμο, στην προσπάθεια εξυγίανσης του ιδρύματος, μια προσπάθεια που απέτυχε παταγωδώς: ο Δήμος χρειάστηκε ένα χρόνο για να συνεδριάσει, και όταν τελικά συνεδρίασε, η απόφαση αφορούσε ελάχιστα κι ακατάλληλα ακίνητα με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Γηροκομείου».

Συμπλήρωσε δε ότι «για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση επιστρέφει την εποπτεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία, εκ του νόμου, είναι αρμόδια για την εποπτεία της ακίνητης περιουσίας φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και κοινωφελών περιουσιών, εξασφαλίζοντας ότι η εξυγίανση θα συνεχιστεί με συνέπεια και ασφάλεια για τους 180 ηλικιωμένους και τους 150 εργαζόμενους του ιδρύματος».

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι «δύο χρόνια μετά η διαδικασία έχει ουσιαστικά βαλτώσει και το Γηροκομείο κινδυνεύει με διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω αδυναμίας διευθέτησης των οφειλών τους προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας» και τόνισε: «Δεν παίζουμε με τις ζωές των ηλικιωμένων. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, η διαφάνεια και η συνέχεια της φροντίδας».

Με δεδομένη την οικονομική ασφυξία και την αδράνεια που παρατηρήθηκε, αποφασίσαμε τη μεταφορά της εποπτείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου.

Σε σχέση με τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παραθέτει τα πραγματικά γεγονότα:

Στις 07.03.2024, το Γηροκομείο κατέθεσε αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων για έγκριση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει το Σχέδιο Εξυγίανσης. Δεν υπήρξε καμία απάντηση.

Ακολούθησε νέα υποβολή αιτημάτων στις 17.07.2024, 18.10.2024 και 10.01.2025, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Μόνο μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς (29.01.2025) για παράβαση καθήκοντος και έκθεση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε μερικώς και επιλεκτικά ορισμένα ακίνητα στις 14.04.2025 και στις 11.06.2025.

Αντίστοιχο αίτημα της 23.04.2024 για εκμίσθωση κληροδοτημάτων δεν απαντήθηκε ποτέ, στερώντας κρίσιμα έσοδα από τον φορέα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ακίνητα τα οποία επιλέχθηκαν βάσει του Σχεδίου Εξυγίανσης προς εκποίηση δεν επιφέρουν έσοδα στο Γηροκομείο Αθηνών (οικόπεδα, ημιτελείς κατασκευές ή κτίρια που δεν ήταν δυνατή η μίσθωσή τους για πολλά χρόνια).

Τέλος, το υπουργείο επισημαίνει: «Η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: ο Δήμος Αθηναίων δεν μπόρεσε να υποστηρίξει τη διαδικασία εξυγίανσης που του είχε ανατεθεί. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει θεσμικά και αποφασιστικά, ώστε το Γηροκομείο Αθηνών να συνεχίσει να λειτουργεί με διαφάνεια, νόμιμη διαχείριση και σεβασμό στους ανθρώπους που υπηρετεί. στους ανθρώπους που υπηρετεί».