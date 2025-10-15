Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Γρίφος» το κίνητρο των δραστών – Αναζητούνται το όπλο και το σκούτερ

Την ώρα που οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, περνούν σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα, και καθώς ξετυλίγεται το παζλ της υπόθεσης, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το κίνητρο των δραστών.

«Για την ώρα έχουμε την απολογία ενός κατηγορούμενου, με τη δική του εκδοχή, έχουμε την αναγνώριση του φυσικού αυτουργού από την πλευρά του αυτόπτη μάρτυρα, δεν έχουμε την απολογία και τον ισχυρισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος δεν θέλησε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές, και δεν έχει ξεκαθαρίσει για ποιον λόγο δολοφονήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ποιος ήταν ο ρόλος των δύο κατηγορούμενων στην υπόθεση», όπως συνόψισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος φερόμενος φυσικός αυτουργός του φονικού συνελήφθη την Τρίτη αφού τον υπέδειξε ο έτερος 22χρονος που εμφανίστηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό.

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε πως σε ηλικία 19 ετών, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον δολοφονηθέντα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κάτι που ωστόσο δεν κατήγγειλε στις αρχές για να του αποσπά εκβιαστικώς χρηματικά ποσά. Αυτός ήταν και ο λόγος που μαζί με τον άλλο κατηγορούμενο ισχυρίζεται πως προσέγγισαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ- κάτι που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τον σύντομο διάλογο που είχε ο δράστης με το θύμα, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα.

Και οι δύο πάντως είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από τους αξιωματικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι είχαν εντοπίσει τις διευθύνσεις τους στην Καλλιθέα από την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, δεν προχώρησαν στην σύλληψη τους, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες, όσον αφορά τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, κάτι που ακόμα δεν έχουν αποκλείσει οι αστυνομικοί.

Απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα αναμένεται να δώσουν οι άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Αυτός ήταν και ο λόγος, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, που οι αστυνομικοί δεν προσήγαγαν τους δύο 22χρονους αμέσως μόλις τους ταυτοποίησαν, «επειδή προσπαθούσαν να καταλάβουν αν υπήρχε εμπλοκή και άλλων ατόμων».

«Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχει η αστυνομία στα χέρια της όμως δεν υπάρχει κανένας άλλος εμπλεκόμενος πλην των δύο συλληφθέντων», ξεκαθάρισε. «Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα συνεχιστεί η έρευνα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι», πρόσθεσε ξεκαθαρίζοντας πως δεν προκύπτει κάποια συσχέτιση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας και ο κληρονόμος της περιουσίας του.

«Οι αστυνομικοί είναι πεποισμένοι ότι ίσως υπάρχει εμπλοκή και άλλων ατόμων. Υπάρχουν λίγα στοιχεία», όπως είπε.

Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, παρά την πολύωρη προσπάθεια των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι προφορικά αρνείται πως αυτός πάτησε την σκανδάλη, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο άλλος 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως χτες το πρωί.

Ωστόσο, το θέμα φαίνεται να ξεκαθαρίζει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του διπλού φονικού και κλήθηκε χτες το βράδυ από την Καλαμάτα στη ΓΑΔΑ, όπου και αναγνώρισε ως φυσικό αυτουργό τον 22χρονο βρετανικής καταγωγής, ο οποίος από την αρχή υποδεικνύεται από τον συνεργό του και τα στοιχεία ως δράστης.

Αναζητούνται το όπλο και το σκούτερ

Από τις κατ’οίκον έρευνες που έγιναν, οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί την ημέρα εκείνη, καθώς και τα κράνη μοτοσικλέτας. Δεν βρέθηκε όμως το όπλο του εγκλήματος το οποίο δεν αποκάλυψαν που πέταξαν, το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο πέταξε μετά το έγκλημα, καθώς και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στην Φοινικούντα.

Το δίκυκλο, όπως έγινε γνωστό, το είχε δανειστεί ο φερόμενος ως δράστης από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Ο ίδιος δεν είχε πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα του.