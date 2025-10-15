Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με οδηγό που πάρκαρε το Ι.Χ. του μπλοκάροντας τη διέλευση αστικού λεωφορείου

Επεισόδιο με οδηγό που μπλόκαρε τη διέλευση αστικού λεωφορείου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ίωνος Δραγούμη.

Ο 47χρονος στάθμευσε το αυτοκίνητό του με τρόπο που μπλόκαρε τη διέλευση αστικού λεωφορείου και όταν έφτασε στο σημείο «γερανός» της Τροχαίας για να σηκώσει το όχημα, αντέδρασε έντονα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Η Τροχαία δέχθηκε κλήση για όχημα που παρεμποδίζει τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όταν κατέφτασε στο σημείο γερανοφόρο όχημα με σκοπό την άρση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και την απελευθέρωση της κίνησης, «ο 47χρονος αρνήθηκε τόσο την άρση του οχήματός του, όσο και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του μετά από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 47χρονος απωθούσε τους αστυνομικούς προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του.