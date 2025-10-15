Θεσσαλονίκη: Τραυματίας μοτοσικλετιστής σε τροχαίο με εγκατάλειψη – Συνελήφθη 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος

Ένας μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με τον οδηγό του οχήματος να εγκαταλείπει το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις αρχές.

Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης

Αργότερα ο οδηγός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Πρόκειται για 41 ετών άνδρα, ο οποίος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.