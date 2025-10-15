Τροχαίο στην Αττική Οδό – Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό το πρωί της Τετάρτης μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού ενώ όλοι οι επιβάτες του αστικού λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Λόγω του τροχαίου, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία καθώς έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας,

20΄-25΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. https://t.co/zt2pxyV9X4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους