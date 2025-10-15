Logo Image

Τροχαίο στην Αττική Οδό – Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας

Κοινωνία

Τροχαίο στην Αττική Οδό – Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας

Φωτ. αρχείου: LATO KLODIAN / EUROKINISSI

Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό- Καθυστερήσεις στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό το πρωί της Τετάρτης μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού ενώ όλοι οι επιβάτες του αστικού λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Λόγω του τροχαίου, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία καθώς έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνομιλία Λευκού Οίκου με Χαμάς – Τραμπ: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

Συνομιλία Λευκού Οίκου με Χαμάς – Τραμπ: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube