Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι δύο 22χρονοι – Τηλεφώνημα πριν το έγκλημα σε τρίτο πρόσωπο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας προκάλεσε χθες η δημοσιοποίηση φωτογραφίας δύο ατόμων πάνω σε σκούτερ με 22χρονο να εμφανίζεται αυτοβούλως το μεσημέρι της Τρίτης στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό.

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε πως σε ηλικία 19 ετών, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον δολοφονηθέντα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κάτι που ωστόσο δεν κατήγγειλε στις αρχές για να του αποσπά εκβιαστικώς χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τον 22χρονο, ο οποίος αργότερα υπέδειξε τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού έναν άλλο 22χρονο που συνελήφθη στη συνέχεια, υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο κάμπινγκ προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από το θύμα. Μεταφέροντας τα λεγόμενα του φερόμενου δράστη, ο 22χρονος ανέφερε ότι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας βρέθηκε μπροστά σε αρκετό κόσμο στο κάμπινγκ και αναγκάστηκε να τραβήξει την σκανδάλη.

Σημειώνεται οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη πληροφορίες και για τους δύο 22χρονους, με αποτέλεσμα να συλλαμβάνουν αργότερα στην Καλλιθέα τον 22χρονο που υπέδειξε ο νεαρός που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Στην Καλαμάτα οι δύο 22χρονοι

Μετά την σύλληψή τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 22χρονοι αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατούνταν, με προορισμό την Καλαμάτα, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα και σε λίγες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Κατά την ΕΡΤ, προτού βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, δεν αποκλείεται να μεταφερθούν πρώτα στο σημείο του φονικού προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος.

Νωρίτερα κλήθηκε στη ΓΑΔΑ και ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας για να αναγνωρίσει τους δράστες. Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, αναγνώρισε τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες επιρρίπτοντας τις κατηγορίες στον φίλο του.

Το τρίτο πρόσωπο

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές πιστεύουν ότι υπάρχει στο κάδρο και τρίτο πρόσωπο.

Στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν είναι γνωστό αν αυτό το πρόσωπο είναι ο ανιψιός του θύματος που εκλήθη να αναγνωρίσει τον δράστη.

Οι συγκεκριμένες κλήσεις ενισχύουν το σενάριο που εξετάζουν από την αρχή οι αρχές, ότι δηλαδή υπάρχει πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που συνδέεται με το διπλό φονικό ως ηθικός αυτουργός.