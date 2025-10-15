Χαμάς: Θα παραδώσει στο Ισραήλ ακόμη τέσσερις σορούς ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα επαναπατρίσει τέσσερις ακόμη σορούς νεκρών ομήρων στο Ισραήλ την Τετάρτη, σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16. Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ωστόσο έχει δηλώσει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, καθώς κάποιοι σοροί βρίσκονται κάτω από ερείπια κτιρίων ή στις σήραγγες που βομβαρδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ άλλες βρίσκονται σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Ανοίγει η διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, αρχικά η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεώρησε πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης σκοπεύοντας να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι η Χαμάς παρουσίασε ψευδώς τον αριθμό των σορών που είχε δηλώσει στους διαμεσολαβητές ότι θα μπορούσε να επιστρέψει. «Μας είπαν ότι είχαν 26, 24 νεκρούς ομήρους… και φαίνεται ότι δεν τους έχουν, επειδή μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τους θέλει όλους πίσω.

Πάντως μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων το βράδυ της Τρίτηε, η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, μετέδωσε σήμερα το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Ισραήλ τέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.