Τα σκοτεινά μυστικά της Φοινικούντας: Τι υποστηρίζουν οι δύο συλληφθέντες

Ο 22χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης στο σπίτι του στην Καλλιθέα και ο οποίος υπεδείχθη ως ένοχος από τον συνομήλικό του που εμφανίστηκε αυτοβούλως το μεσημέρι της Τρίτης στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό, φέρεται να είναι ο δράστης του φονικού στη Φοινικούντα.

Αμφότεροι κρατούνταν ως αργά το βράδυ της Τρίτης, στο Τμήμα ανθρωποκτονιών. Εκεί μετέβη και ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ώστε να προβεί σε αναγνώριση των «κατηγορουμένων», καθώς, όπως φέρεται να έχει καταθέσει, είχε δει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του 22χρονου.

Ο 22χρονος φέρεται να εξήγησε ότι δεν είχε διαφορές με το θύμα και ότι στόχος του δεν ήταν να τον δολοφονήσουν αλλά να του αποσπάσουν χρήματα.

Η σύλληψη του 22χρονου, έγινε στις 15:30, από αστυνομικούς του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, στην οδό Μαντζαγριωτάκη στην Καλλιθέα και συνέλαβαν τον φυσικό αυτουργό του φονικού. Εκείνος ήταν σαν να το περίμενε, φέρεται ότι δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

Οι δύο νεαροί μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση κάτι που φαίνεται να κινητοποίησε τις αρχές οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, τους είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση, τουλάχιστον από την Κυριακή.

Στις 18:30 οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι και του 22χρονου συνεργού για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έλεγχο και να πάρουν καταθέσεις από συγγενείς.

Η άγρια δολοφονία στη Φοινικούντα άρχισε να οδεύει προς λύση από τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντόπισαν λήψεις από βίντεο με τους δράστες να οδηγούν το σκούτερ τους στην περιοχή.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται ότι έφτασαν στο κάμπινγκ από διαφορετική διαδρομή, πίσω από τις εγκαταστάσεις ίσως με σκοπό, να αιφνιδιάσουν το θύμα.

Ακούστηκαν 6 πυροβολισμοί μέσα σε τρία λεπτά και έπειτα οι δράστες εξαφανίστηκαν

Ξεκίνησαν να κινούνται μέσω του επαρχιακού δρόμο προς Πύλο και εν συνεχεία, προς την Κυπαρισσία και Πύργο. Αργότερα τα ίχνη ενός εξ’ αυτών -πιθανότατα του συνεργού- εντοπίστηκαν στην Αθήνα.

Τα πρόσωπα του θρίλερ

Στο φονικό φέρεται να εμπλέκονται μέχρι στιγμής δύο πρόσωπα: Oι δύο 22χρονοι.

Ο ένας, φερόμενος ως συνεπιβάτης της μηχανής, υποστηρίζει πως σε ηλικία 19 ετών, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον δολοφονηθέντα, γεγονός που ωστόσο δεν κατήγγειλε για να του αποσπά εκβιαστικώς χρηματικά ποσά.

Όταν, όπως υποστηρίζει, ο 68χρονος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, επέστρεψε στη Φοινικούντα προκειμένου να πιέζει το θύμα και μάλιστα φέρεται να παραδέχεται ότι «βρίσκεται πίσω» από τις δύο απόπειρες δολοφονίας του 68χρονου (στις 7 και 10/ 9) αλλά δεν καταγγέλθηκαν από το θύμα.

Ωστόσο δεν αποδέχεται φυσική αυτουργία στη δολοφονία, αντιθέτως, δηλώνει πως όταν ο 68χρονος έπαψε να ενδίδει στους εκβιασμούς, απευθύνθηκε στον 22χρονο που κατονομάζει ως φυσικό αυτουργό.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, φέρεται να τον είχε διαβεβαιώσει: «Μην ανησυχείς, θα τον κάνω εγώ να φοβηθεί».

Οι δύο συνομήλικοι άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζονταν από πολλά από πιάτσες ναρκωτικών.