Τραγωδία στη Ρόδο: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα

Τραγική η κατάληξη είχε το περιστατικό με το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, αφού βρέθηκε στον βυθό της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, καθώς το άτυχο παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι, όταν η μικρή βρέθηκε στον πυθμένα της πισίνας έχοντας καταπιεί σημαντική ποσότητα νερού.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενο από γιατρό επειγόντων περιστατικών που βρισκόταν στο χώρο. Ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, δήλωσε ότι η κατάσταση της μικρής είναι κρίσιμη, με εμφανές εγκεφαλικό οίδημα.

Συνελήφθη ο θείος και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου

Ο θείος του παιδιού, που φέρεται να είχε την επιμέλεια της μικρής, καθώς και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.