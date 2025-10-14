Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: «Όχι» του προεδρείου στην μετατροπή της συνεδρίασης σε σίριαλ

«Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβού, στην Εξεταστική για το σκάνδαλο.

«Σήμερα, συνεχίζουν οι πηγές, επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση.

Ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό».

«Πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης»

O Μακάριος Λαζαρίδης εισηγητής της πλειοψηφίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Π.Ε Καβάλας δήλωσε σχετικά:

«Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο. Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους. Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κυρίας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ».

«Χρήση του δικαιώματος της σιωπής»

Ο κ. Ζερβός, αν και δεν είναι κατηγορούμενος, κατά την εξέτασή του, ερωτώμενος για τους περιβόητους διαλόγους, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία του διάβαζε αποσπάσματα από τις επίμαχες συνομιλίες. δήλωσε: «Κάνω χρήση του δικαιώματός μου περί σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης στο κομμάτι των διαλόγων. Ενδεχομένως θα κληθώ από το φυσικό δικαστή να καταθέσω. Για τους διαλόγους έχω δει μόνο αποσπάσματα, δεν έχω τη δικογραφία. Μιλούσα με εκατοντάδες παραγωγούς κάθε μέρα. Δεν μπορώ να παρέχω πληροφορία ή επεξήγηση σε διάλογο που δεν γνωρίζω»

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, πρότεινε να διακοπεί η συνεδρίαση ώστε να ενημερωθεί ο μάρτυρας για όσα ακούγεται να λέει στις επισυνδέσεις. Με παρέμβασή του, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας ότι «η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί σήμερα», με αποτέλεσμα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ να διακόψει τις ερωτήσεις του.

Ο κ. Κόκκαλης, στη συνέχεια, από το περιστύλιο της Βουλής κατήγγειλε το προεδρείο της Εξεταστικής, «γιατί επέτρεψε εξευτελισμό διαδικασίας δεν υπάρχει σιωπή αλά καρτ. Προτειναμε την αναβολή της διαδικασίας για να ενημερωθεί για τους διαλόγους κάτι που αρνήθηκε το προεδρείο».