Logo Image

Ηλιουπόλεως: Αύριο στο Αυτόφωρο η δίκη του άντρα που κατηγορείται για επίθεση σε 43χρονη οδηγό

Κοινωνία

Ηλιουπόλεως: Αύριο στο Αυτόφωρο η δίκη του άντρα που κατηγορείται για επίθεση σε 43χρονη οδηγό

Κρατούμενος μέχρι αύριο το μεσημέρι, οπότε και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, θα παραμείνει ο άντρας που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως.

Σε βάρος του,  ασκήθηκε νωρίτερα ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές όπου η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο.

Το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει κρατούμενος ως την δίκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη νεαρός που προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη νεαρός που προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Όπως δήλωσε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια και όχι πλαστικός χειρουργός, όπως αναφέρεται στον Τύπο.

Το θύμα της υπόθεσης ήταν στο δικαστήριο.

Η 43χρονη γυναίκα ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube