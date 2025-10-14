Logo Image

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή για νηπιαγωγό που της ξέφυγε παιδάκι στον δρόμο

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή για νηπιαγωγό που της ξέφυγε παιδάκι στον δρόμο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ/ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/EUROKINISSI

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή», απολογήθηκε

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καταδικάστηκε νηπιαγωγός στη Θεσσαλονίκη. Από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τής αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και της επιβλήθηκε 6μηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή.

Κρίθηκε ένοχη για περιστατικό που διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν 4χρονο παιδάκι ξέφυγε από νηπιαγωγείο και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο.

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή», απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί.

Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χρηματιστήριο: Η «κρυφή» είδηση από το deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Χρηματιστήριο: Η «κρυφή» είδηση από το deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι», κατέθεσε η μητέρα.

Την ενοχή της είχε ζητήσει η εισαγγελέας της έδρας, σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στον δρόμο: της τάξης, του κτηρίου και της αυλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube