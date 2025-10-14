Πολεμικό Ναυτικό: Έως 17 Οκτωβρίου η συμπλήρωση ελλιπών δικαιολογητικών από υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ.

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψήφιων προς πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως τονίζει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), οι υποψήφιοι οφείλουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη να ενημερωθούν εάν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://epop.hellenicnavy.gr, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. με ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που λείπουν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected].

Υπενθυμίζεται ότι η μη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών μέχρι και την 17η Οκτωβρίου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Μετά το πέρας της ως συγκεκριμένης ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας με νεότερη ανακοίνωση.