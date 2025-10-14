Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη και ο δράστης

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη, το απόγευμα στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο δράστης είναι Έλληνας υπήκοος, βρετανικής καταγωγής.

Συνελήφθη 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως – Κατονόμασε τον δράστη

Είχε προηγηθεί η σύλληψη, ως συνεργού, ενός 22χρονου, ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ το πρωί. Ο 22χρονος φέρεται να κατονόμασε στις αρχές τον δράστη της διπλής δολοφονίας.

Η υπόθεση πάντως δεν έχει κλείσει, καθώς οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Ο 22χρονος συλληφθείς, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ομολόγησε ότι επέβαινε μαζί με τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού στο δίκυκλο, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει «χαρτογραφηθεί» από την αστυνομία η διαδρομή του, κατά την διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος.

Τι ισχυρίστηκε ο 22χρονος συλληφθείς

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 22χρονος που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη σήμερα το πρωί, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είπε στον φίλο του και φυσικό αυτουργό να πάνε μαζί να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Και αυτό γιατί είχαν ταυτοποιήσει και τον σημερινό συλληφθέντα και τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού, από προχτές Κυριακή. Ειδικότερα, είχαν και τα ονόματα τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, από το βίντεο με το δίκυκλο όπου επιβαίνουν, αλλά συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν ηθικού αυτουργού στην υπόθεση.

Την εκδοχή του ηθικού αυτουργού εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Επίσης, από την μοναδική μαρτυρία από την στιγμή του εγκλήματος δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απ’ έξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης. Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Όπως κατέθεσε ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή, ο δράστης πυροβόλησε και αυτόν μια αφορά αλλά δεν τον πέτυχε και κατάφερε να διαφύγει.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ