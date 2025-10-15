Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού, Πρεσβυτέρου Αντιοχείας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Όσιοι Σαβίνος, Επίσκοπος Κύπρου, και Βάρσος, Επίσκοπος Εδέσσης, ο Ομολογητής

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος

Ο Άγιος Λουκιανός ο Πρεσβύτερος της Αντιοχείας έζησε τον 3ο αιώνα και υπήρξε μία από τις λαμπρότερες μορφές της πρώιμης Εκκλησίας. Ήταν λόγιος, δάσκαλος και ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, με τεράστια προσφορά στη διαμόρφωση του λειτουργικού και θεολογικού λόγου της εποχής. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού συνελήφθη και υπέστη μαρτυρικό θάνατο, δίνοντας μαρτυρία πίστης και αλήθειας.

Ο Όσιος Σαβίνος, Επίσκοπος Κύπρου, διακρίθηκε για την ποιμαντική του σύνεση και την προσήλωσή του στην Ορθόδοξη διδασκαλία, ενώ ο Όσιος Βάρσος, Επίσκοπος Εδέσσης, χαρακτηρίστηκε «ομολογητής» για την ακλόνητη υπεράσπιση της πίστης απέναντι στις αιρέσεις.

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος έζησε τον 9ο αιώνα και ασκήτεψε στο Άγιον Όρος. Ήταν υπόδειγμα ταπείνωσης και αυταπάρνησης, ενώ η πνευματική του ακτινοβολία επηρέασε βαθιά τον μοναχισμό της εποχής. Η Εκκλησία τον τιμά ως έναν από τους μεγάλους ασκητές και διδασκάλους της προσευχής.

