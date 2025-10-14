ΑΠΘ: Καλωσόρισμα των 5.000 πρωτοετών φοιτητών, στο Nick Gallis Hall του Παλαί ντε Σπορ

Σε ένα event που σε αντίστοιχη κλίμακα δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ ξανά, το ΑΠΘ υποδέχτηκε στο Παλαί ντε Σπορ περίπου 5.000 πρωτοετείς φοιτητές , που ήλθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Οι πρωτοετείς ξεκίνησαν από τις 9 το πρωί να συρρέουν στο Nick Gallis Hall.

Στην είσοδο του γηπέδου τους περίμεναν 400 εθελοντές συμφοιτητές τους- προηγούμενων ετών, προσφέροντάς τους τσάντες και μπρελόκ με το λογότυπο του ΑΠΘ. Στον προαύλιο χώρο του Παλαί Ντε Σπορ μέλη 27 φοιτητικών ομάδων και 16 πανεπιστημιακών δομών ενημέρωναν για τις δράσεις τους, με στόχο να εμφυσήσουν από το ξεκίνημα στα νέα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Αριστοτελείου το πνεύμα συμμετοχικότητας και συναδελφικότητας.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων του ΑΠΘ, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις (βίντεο, θεατρικά, χορευτικά) που επιμελήθηκαν οι φοιτητές κάθε Τμήματος οι πρωτοετείς γνώρισαν τις σχολές του Αριστοτελείου και τις προοπτικές που τους ανοίγονται μέσα τις σπουδές που ξεκινούν.

«Να νιώσετε τον παλμό του μεγάλου παιχνιδιού»

Με όρους μπασκετικούς και παραπέμποντας στις ένδοξες στιγμές που έχουν γραφτεί για τον ελληνικό αθλητισμό μέσα στο Παλαί ντε Σπορ, ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης καλωσόρισε τους νέους φοιτητές με ένα χειροκρότημα: «Θέλω να ρίξετε μια ματιά γύρω σας, να στήσετε αυτί για να ακούσετε τις ιαχές και τα χειροκροτήματα που αντηχούν ακόμα σε αυτή την ιστορική σάλα. Θέλω να νιώσετε τον παλμό του μεγάλου παιχνιδιού, να νιώσετε την αγωνία του κρίσιμου αγώνα. Θέλω να δείτε ποιες και ποιοι γεμίζουν τις κερκίδες του Παλαί. Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας, δείτε ποιους έχετε απέναντι και δίπλα σας, δείτε αυτά τα παιδιά που μέχρι χθες έπαιζαν στις μικρές κατηγορίες και σήμερα αλλάζουν λίγκα, δείτε αυτά τα χθεσινά παιδιά που σήμερα μπαίνουν να παίξουν με τους μεγάλους! Και μπαίνουν με αξιώσεις! Κοιτάξτε καλά και τώρα πείτε μου, αν έχετε ποτέ χειροκροτήσει μια επιτυχία, μια νίκη, από αυτόν το χώρο.

Ρωτάω, δεν είναι χίλιες, δυο χιλιάδες, 5.000 φορές καλύτερη αυτή η επιτυχία, η νίκη αυτών εδώ των παιδιών; Τι περιμένουμε, λοιπόν; Ας τους χειροκροτήσουμε! Είναι οι νέες και οι νέοι πρωτοετείς μας! Τους αξίζει! Χειροκροτείστε κι εσείς τους εαυτούς και τους συναδέλφους σας! Σας αξίζει! Συγχαρητήρια, σε όλους σας! Σας αξίζουν! Χαρείτε το!».

«Θα μάθετε και να αμφισβητείτε, αλλά και να αναζητάτε»

«Είστε πλέον μαζί μας στους στίβους και στα εργαστήρια της γνώσης, της έρευνας και της δημιουργίας. Είστε εδώ γιατί το αξίζετε, γιατί η εισαγωγή σας ήταν και θα είναι πάντα μια εντελώς προσωπική επιτυχία. Σας ανήκει», είπε ο πρύτανης του ΑΠΘ, δεσμευόμενος ότι «όλοι εμείς, το διδακτικό προσωπικό, οι διοικητικές υπηρεσίες, ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα, θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε πιο εύκολη και πιο παραγωγική αυτή τη διαδρομή».

«Θα προσπαθήσουμε να μαθαίνετε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και πολύ πιο ευχάριστο από αυτό που γνωρίσατε μέχρι τώρα. Θα μάθετε και να αμφισβητείτε, αλλά και να αναζητάτε, να διαλέγεστε, να ζείτε την εμπειρία της κοινότητας. Το Αριστοτέλειο δεν είναι μόνο κτίρια, συγγράμματα και μαθήματα. Είναι πρώτα από όλα κοινότητα. Είναι μια κοινότητα ελευθερίας, αριστείας, υπευθυνότητας και προσφοράς. Βρίσκεστε σε ένα μεγάλο δημόσιο Πανεπιστήμιο με σπουδαία ιστορία, με διεθνές αποτύπωμα, με κορυφαίους αποφοίτους και με ερευνητικό έργο αιχμής», επισήμανε.

Το καλωσόρισμα της πόλης

Παρατηρώντας ότι «οι περισσότεροι από εσάς έρχονται από άλλες πόλεις, από διαφορετικά σχολεία, από πολύ διαφορετικές καθημερινότητες» και πριν καλέσει τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη για το δικό του καλωσόρισμα ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι «σας υποδέχεται ολόκληρη η πόλη, μια ζωντανή, φιλόξενη πόλη, που αγαπά τη νεολαία, τη γνώση, την ελεύθερη έκφραση».

«Σας ζηλεύουμε όλοι γιατί μας θυμίζετε κάποιες πολύ ωραίες μέρες. Αυτή τη μέρα θα τη θυμάστε», τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνεχάρη τη διοίκηση του Πανεπιστημίου για την πρωτοβουλία της γιορτής υποδοχής. « Απολαύστε αυτή την πόλη, γνωρίστε την ιστορία της η οποία είναι πολύχρωμη και χιλιάδων ετών, περιδιαβείτε τα σοκάκια της Άνω Πόλης, απολαύστε τα όμορφα δειλινά της παραλίας μας και γνωρίστε και αποκτήστε δεξιότητες και γνώσεις στο μεγαλύτερο και πιο διαδραστικό πανεπιστήμιο που έχει η χώρα. Η μεγάλη αγκαλιά της πόλης σας υποδέχεται σήμερα με αισθήματα αγάπης, ζεστασιάς και σας ευχόμαστε να περάσετε καλά», είπε ο κ.Αγγελούδης.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης δήλωσε πως αποτελεί ξεχωριστή μέρα για το ΑΠΘ η υποδοχή 5.000 φοιτητών και η ένταξή τους στη μεγάλη και φιλόξενη κοινότητα του Αριστοτελείου. «Το μήνυμα είναι ένα. Το πανεπιστήμιο είναι γνώση, είναι έρευνα αλλά είναι και κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Μέσα από αυτή τη γιορτή ακριβώς αυτό το μήνυμα μεταδίδουμε σήμερα. Η γιορτή αυτή προετοιμάστηκε από φοιτητές για φοιτητές», επισήμανε.

Εκτός από τις παρουσιάσεις των τμημάτων των Σχολών του ΑΠΘ, οι πρωτοετείς ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στην φοιτητική κοινότητα από δομές του πανεπιστημίου, καθώς και για την εφαρμογή έξυπνων κινητών συσκευών panic button. Δέκα τυχεροί φοιτητές κέρδισαν από ένα ποδήλατο στο πλαίσιο των χορηγιών που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο για την γιορτή υποδοχής.