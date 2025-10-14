Φωτιά στο Κρυονέρι: Μέχρι 7 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για αυτοψία σε κτίρια

Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις πυρόπληκτες περιοχές (ΦΕΚ Β’ 5347/07-10-2025), o Δήμος Διονύσου τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία των πληγέντων κτηρίων λήγει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής 24ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Διασταύρωση Ραφήνας, Ραφήνα (τηλ. 2294 440 030), email [email protected]

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αίτηση αυτοψίας.

• Τίτλοι ιδιοκτησίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

• Οδοιπορικό σκαρίφημα.

• Φωτογραφίες του κτηρίου, υπογεγραμμένες από τον αιτούντα.

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου μετά την αυτοψία (κατεδαφιστέο ή επισκευάσιμο), οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή, επισκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση.

Η συνδρομή παρέχεται 100% ως Δωρεάν Κρατική Αρωγή, με ανώτατο επιλέξιμο εμβαδόν 150 τ.μ. ανά ιδιοκτήτη.