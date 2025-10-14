Logo Image

Φωτιά στο Κρυονέρι: Μέχρι 7 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για αυτοψία σε κτίρια

Κοινωνία

Φωτιά στο Κρυονέρι: Μέχρι 7 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για αυτοψία σε κτίρια

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου μετά την αυτοψία (κατεδαφιστέο ή επισκευάσιμο), οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή, επισκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση

Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις πυρόπληκτες περιοχές (ΦΕΚ Β’ 5347/07-10-2025), o Δήμος Διονύσου τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία των πληγέντων κτηρίων λήγει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής 24ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Διασταύρωση Ραφήνας, Ραφήνα (τηλ. 2294 440 030), email [email protected]

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αίτηση αυτοψίας.

• Τίτλοι ιδιοκτησίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Οκτωβρίου

• Οδοιπορικό σκαρίφημα.

• Φωτογραφίες του κτηρίου, υπογεγραμμένες από τον αιτούντα.

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου μετά την αυτοψία (κατεδαφιστέο ή επισκευάσιμο), οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή, επισκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση.

Η συνδρομή παρέχεται 100% ως Δωρεάν Κρατική Αρωγή, με ανώτατο επιλέξιμο εμβαδόν 150 τ.μ. ανά ιδιοκτήτη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube