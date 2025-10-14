Δόμνα Μιχαηλίδου: Επεκτείνεται για 3 ακόμα χρόνια το πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»

Για τρία χρόνια ακόμα και μέχρι 31-12-2028 επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία» σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπέγραψαν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος μέχρι τις 31-12-2028 ανέρχεται σε 18,5 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αναπτύσσει και λειτουργεί δύο νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 14 ωφελούμενους ενώ επεκτείνεται χρονικά και η λειτουργία ακόμη έξι Στεγών με 24 ωφελούμενους μέχρι τις 31-12-2028.

Όπως σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου «οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι η μέριμνα της Πολιτείας για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία» «Η δέσμευσή μας για μία καθημερινότητα με αξιοπρέπεια, αυτονομία, σεβασμό και ίσες ευκαιρίες, απευθύνεται σε όλες και όλους. Εξασφαλίζουμε για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία εξατομικευμένη φροντίδα, κατάλληλη υποστήριξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινότητα, στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» πρόσθεσε.