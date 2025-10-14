Μεσσηνία: Χειροπέδες σε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών, κάνναβης και κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία, οδήγησαν οι πολύμηνες έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Για την αποδόμησή της πραγματοποιήθηκαν χθες, Δευτέρα, το πρωί, ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αττικής, με τη συνδρομή των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και Αρκαδίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, καθώς και διαφόρων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν 4 άνδρες, Έλληνες, ηλικίας από 18 έως 31 ετών, καθώς και ανήλικη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ναρκωτικά και για το -κατά περίπτωση- αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε, τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου Μαΐου, 22χρονος προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών από 21χρονο, καθώς και από άγνωστες πηγές και στη συνέχεια, επιβιβαζόμενος σε όχημα, μετέβαινε σε χώρους εργασίας ή σε προκαθορισμένα σημεία και προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, οι οποίοι με τη σειρά τους τις διακινούσαν σε τοξικομανείς πελάτες, μερικοί εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, έναντι χρημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύλου-Νέστορος.

Προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δράση τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, οι συλληφθέντες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» – ghost persons), ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε οικίες, αποθήκες, αγροτεμάχια, και οχήματα των συλληφθέντων καθώς και σε υπαίθριους χώρους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κάνναβη συνολικού βάρους 566,2 γραμμαρίων

ναρκωτικό χάπι

τσιγαριλίκι κάνναβης

ζυγαριά ακριβείας

αστυνομική ράβδος

ξύλινο ρόπαλο

σύνεργα διακίνησης και συσκευασίας ναρκωτικών

5 κινητά τηλέφωνα

1.960 ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών

2 δίκυκλες μοτοσικλέτας και ένα όχημα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν άλλοι 9 άνδρες, Έλληνες, ηλικίας από 21 έως 60 ετών, καθώς και 36χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Σε έρευνες σε οικίες, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

κάνναβη συνολικού βάρους 113,7 γραμμαρίων

36 ναρκωτικά χάπια

σπόροι κάνναβης

4 αεροβόλα πιστόλια

2 σουγιάδες

βαλλίστρα με 2 βέλη

2 σπαθιά

2 στιλέτα

κυνηγετικό όπλο

120 ευρώ.

Οι 2 εκ των 10 συλληφθέντων κατηγορούνται και για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι, τα οποία προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.