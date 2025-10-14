Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη νεαρός που προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Στη σύλληψη ενός νεαρού ατόμου, που προσήλθε νωρίτερα αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) μαζί με τον δικηγόρο του, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι επιθυμεί, αν και δεν είχε κληθεί, να καταθέσει, καθώς με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην υπόθεση.

Αφού προσήλθε αυτοβούλως, ανακρίθηκε και έπειτα συνελήφθη, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Κατά το ίδιο μέσο, πέρα από τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος αναζητείται, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στην υπόθεση και τρίτο άτομο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι ο 22χρονος φέρεται να επέβαινε σε σκούτερ με τον ύποπτο για τη δολοφονία, πριν διαπραχθεί το έγκλημα.

Ο νεαρός φέρεται κατά τις ίδιες πληροφορίες να αποβιβάστηκε από το σκούτερ πριν ο δράστης της δολοφονίας μεταβεί στο κάμπινγκ.

Το χρονικό

Το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο ένοπλος εισέβαλε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και φίλο του.

Ο δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ ακολούθως σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει.